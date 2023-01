En microbikini amarillo Camila Sodi se deja ver paseando por el mar

Camila Sodi se tomó unas vacaciones durante varias semanas, y aprovechó para compartir en Instagram con sus fans videos en los que aparece luciendo su figura en microbikini amarillo, paseando en un yate y mostrándose asombrada al ver una ballena.

La actriz mexicana presumió su figura al usar una tanga de hilos y también posó bajo los rayos del sol en un minivestido de dos colores; ella ya está de regreso en México y de inmediato comenzó a hacer ejercicio para mantenerse en el peso que tenía antes de salir de viaje, combinando todo con una dieta a base de jugos, ensaladas y muchos vegetales. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1) View this post on Instagram A post shared by Camila Sodi (@camilasodi_)

Una de las publicaciones más exitosas de Camila Sodi en Instagram fue la que compartió hace unos días, en la que aparece de cabeza y usando un microbikini de color rojo mientras asume una complicada pose de yoga. Cuando está en la ciudad ella opta por practicar Pilates, y ya es toda una experta. View this post on Instagram A post shared by Camila Sodi (@camilasodi_)

