Camila Sodi presume su total look negro, con medias de encaje y botas altas

Camila Sodi emocionó a sus fans al publicar en sus historias de Instagram un video que ella misma grabó y en el que aparece alistándose para la sesión de fotos de la revista Folie. Su total look negro estuvo compuesto por un vestido con transparencias, medias de encaje y botas altas.

La actriz mexicana de 36 años compartió otro clip con fotos detrás de cámaras en las grabaciones de la serie “Sin huellas”, que combina la acción y el humor negro. Ella escribió junto a su post el mensaje: “Yo sólo quiero decirle a toda la gente involucrada que son los más talentosos y que los quiero un montón ! Vaya pedazo de actores y directores 🔥 les amo ❤️ y @carolina_yuste no pude haber imaginado una mejor compañera de viaje , se me cae la baba contigo 🦄💕te amo cuquiiiiitiiiiiii 💕”. View this post on Instagram A post shared by Camila Sodi (@camilasodi_)

Precisamante para un promocional de “Sin huellas” Camila posó usando otro de sus originales outfits, consistente en un saco y top grises, shorts de mezclilla -que dejaban ver su ropa interior-, zapatos blancos y medias negras. Las imágenes llevan hasta el momento más de 122,000 likes. View this post on Instagram A post shared by Camila Sodi (@camilasodi_)

