Científicos revelan que el núcleo de la Tierra estaría envuelto por el suelo de un antiguo océano

Una investigación dirigida por la Universidad de Alabama ha analizado extensos datos de imágenes sísmicas de la Antártida, revelando que cerca del núcleo planetario existe una capa entre el núcleo y el manto que probablemente sea un fondo oceánico hundido.

En concreto, el mapa, el de mayor resolución hasta el momento de la geología subyacente debajo del hemisferio sur de la Tierra, revelo que la capa, a unos 2,900 kilómetros debajo de la superficie, es densa pero delgada, subsumido por el interior de la Tierra durante incontables millones de años para llegar a donde ahora reside.

“Las investigaciones sísmicas, como la nuestra, proporcionan imágenes de la más alta resolución de la estructura interior de nuestro planeta, y estamos descubriendo que esta estructura es mucho más complicada de lo que se pensaba”, dice la geóloga Samantha Hansen de la Universidad de Alabama.

#SeismicAnalysis in the Southern Hemisphere shows an anomalously slow layer along the core-mantle boundary that may originate from former oceanic seafloor descending to the base of Earth’s mantle. https://t.co/RqXkms56tb pic.twitter.com/vmli4PSPQ9

— Science Advances (@ScienceAdvances) April 9, 2023