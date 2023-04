Héctor Herrera fue el invitado especial en la goleada de la Selección Mexicana femenil a Houston Dash

Este martes la selección de México femenil concluyó su gira por Estados Unidos y lo hizo con una goleada de 5-1 al Houston Dash en el Shell Energy Stadium y lo hizo con Héctor Herrera, el jugador mexicano del equipo varonil de la ciudad, como testigo e invitado especial.

El mediocampista del Tri y del Houston Dynamo aprovechó para posar junto a las jugadoras mexicanas, a quienes apoyó en todo momento, pese a que una parte de su corazón era solidario con las integrantes del Dash; sin embargo, fue clara su inclinación ante el combinado azteca, ya que portó con orgullo la camiseta de su selección.

En algunas de las imágenes que registraron la visita se le pudo ver junto a las jugadoras de la Selección Mexicana Emily Alvarado, María Sánchez y Diana Ordoñez.

Al término del partido, Héctor Herrera se acercó con su familia a Charlyn Corral, una de las figuras del encuentro y del Tri femenil, para pedirle una foto.

En la cancha los goles fueron de Jacqueline Ovalle, de Tigres femenil, al 9′ y al 37′; Charlyn Corral, al minuto 29, Greta Espinoza al minuto 84 y de Andrea Hernández al minuto 90. Por parte de Houston Dash descontó Cameron Tucker.

El cuadro local tomó la derrota con buena filosofía, ya que agradeció al Tri por el aprendizaje en una publicación en redes sociales. An opportunity to grow and improve. Muchas gracias Mexico 🧡🇲🇽#DTFO pic.twitter.com/3bLVjlHad2— Houston Dash (@HoustonDash) April 12, 2023

Con el 5-1, el conjunto azteca cerró su minigira por Estados Unidos, con un saldo de 10 goles a favor y tres en contra, ya que en su primer encuentro venció 5-2 a Chicago Red Stars.

Sigue leyendo: