El Houston Dynamo de Héctor Herrera hunde al LA Galaxy en un amargo regreso de Chicharito Hernández

El LA Galaxy se desmorona en cada jornada y esta vez ni el regreso de Chicharito Hernández le funcionó para evitar la goleada encajada en su visita al Houston Dynamo, el marcador final fue de 3-0, con golazo de tiro libre de Héctor Herrera incluido, ganando la partida así a Hernández Balcázar que apenas pudo demostrar ciertos destellos de su fútbol.

Con la derrota sufrida en su visita al Dynamo, el LA Galaxy ya suma siete partidos sin conocer la victoria y además suma su cuarta derrota del recién comenzado campeonato, para sumar una trágica suma de tres puntos y quedar estancado en la casilla 13 de su conferencia.

El veterano centrocampista Héctor Herrera tuvo un gran juego y al minuto 35 ejecutaba un tiro libre de manera casi perfecta y le daba al Dynamo la ventaja en la primera mitad sobre un Galaxy que se mostraba sin recursos como en todo el torneo, a pesar de contar con una de las nóminas más costosas de la MLS.

The placement from Herrera 🎯🔥



ASÍ SE HACE, CAPI🤘#HoldItDown pic.twitter.com/VwNcfSQixR — Houston Dynamo FC (@HoustonDynamo) April 9, 2023

Chicharito Hernández ingresaba al terreno de juego al minuto 54 en lo que significó un regreso agridulce con una goleada en contra de su equipo y entendiendo que va a necesitar mucha ayuda para revertir la situación de cara a los siguientes compromisos.

Pero el martirio del equipo dirigido por Greg Vanney continuaría y el francés Amine Bassi, anotaba de penal en el minuto 65, además el uruguayo Martín Cáceres vería su segunda amarilla y saldría expulsado. El equipo de Héctor Herrera además de aumentar la ventaja, iba a quedar en superioridad numérica en los últimos 25 minutos. Four straight games scoring a penalty.



Amine Bassi makes MLS history for the @HoustonDynamo! pic.twitter.com/6vcV1JypeG— Major League Soccer (@MLS) April 9, 2023

El mismo Amine Bassi sellaba el marcador definitivo al minuto 73 y además alcanzaba su doblete personal para permitirle a su equipo seguir avanzando en la tabla de posiciones. 🚨𝐁𝐀𝐒𝐒𝐈 𝐁𝐀𝐍𝐆𝐄𝐑 𝐀𝐋𝐄𝐑𝐓🚨



Amine adds to Houston's lead!#HoldItDown #ContraTodos pic.twitter.com/MiKcSr0JGU— Houston Dynamo FC (@HoustonDynamo) April 9, 2023

El LA Galaxy ha tenido el peor inicio de campaña de los últimos años y deberá trabajar en gran cantidad para poder revertir esta complicada situación que sin lugar a dudas no se esperaban antes del inicio de la temporada.

