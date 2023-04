Novia de José Manuel Figueroa estalla contra las críticas por dar detalles del funeral de Julián Figueroa

Alguien que sin duda no tuvo el timing en el funeral de Julián Figueroa, fue la novia del hermano mayor del cantautor, José Manuel Figueroa, la conductora venezolana, Marie Claire Harp.

Quien no tuvo ningún tipo de tacto al decidir contar cómo fue la intimidad del sepelio del hijo de Maribel Guardia. A pesar de que ella ingresó como la pareja del hermano y no como parte de la prensa.

Eso le generó múltiples críticas, pues a pesar de que asegura que según ella tuvo la autorización de la familia para contar todo lo que sucedía en la casa de la actriz tras la inesperada muerte de Julián.

Pero el verla transmitir en la casa de Maribel con la gran pena que le embargaba a la familia ocasionó que la criticaran en demasía en redes sociales. Pues aseguraron muchos fans de la famosa familia, que no era momento para usar su relación con ellos y contar algo tan íntimo.

A Marie Claire de plano no le importó y por ello decidió responderles a sus detractores de una forma inesperada. Pues incluso en el mensaje que lanzó aseguró que ella había sido privilegiada de estar en el funeral del joven actor.

“Hay un poco de amarillismo en lo que comentan ciertos “colegas”. Y no, con la autorización de su familia de salir una calle afuera de su casa, y me conecté a mi programa en vivo, que no pude llegar por la congestión de medios que había afuera. A pesar de que su familia me quería habilitar un área en el jardín, preferí salirme de la casa y con todo respeto dar una pequeña crónica de lo que se me permitió hablar”

Marie Claire Harp