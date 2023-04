Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, rompe en llanto al revelar el regalo que le hizo su hijo antes de morir | VIDEO

La muerte de Julián Figueroa ha traído momentos muy complicados para su familia, pero en especial para su famosa madre, Maribel Guardia y su esposa, Imelda Tuñón, quienes decidieron armarse de valor y hablar con la prensa, a pesar del gran dolor que están viviendo.

Maribel fue la que arrancó este breve encuentro con los medios mexicanos, a quienes reveló las razones que la llevaron a ella y su nuera a decidir cremar a su hijo y no llevarlo a un velatorio como se acostumbra.

“No quise hacer nada en la funeraria porque él murió aquí en la casa y porque Julián cuando murió su papá sufrió muchísimo con que anduvieran de arriba para abaja. Siempre me dijo, yo no pude llorar bien a mi papá por eso. Por ello Imelda y yo decidimos que lo íbamos a cremar para que el bebé (hijo de Julián Figueroa) no viera su cadáver porque iba a ser muy traumático para él”

Mientras Guardia relataba cómo se tomó esta dura decisión Imelda se mostró lo más fuerte posible a lado de su reconocida suegra, quien en todo momento la abrazó para demostrar que están viviendo juntas este complicado momento.

Pues cabe recordar que Imelda fue quien encontró a Julián ya sin vida mientras dormía, o al menos los reportes de la prensa mexicana es lo que reportaba. Así que el dolor para ella ha sido acompañado de un duro shock, pero se mantiene fuerte por su hijo, José Julián, de cuatro años.

“No quiero deshacerme de sus cenizas. Las tengo cerca con flores alrededor, además de estar con San Miguel Arcángel y la Virgen de Guadalupe, a quien se lo ofrecí cuando nació, la cajita que escogimos tiene justo una Virgen de Guadalupe”. MARIBEL GUARDIA

Y justo al momento en que Maribel estaba relatando cómo se encontraban las cenizas de su amado hijo en su casa, fue el instante que Imelda tomó para relatar, que un dibujo que su pequeño hijo le hizo a su padre, horas antes de su muerte, también lo acompañaba.

“Junto a sus cenizas está un dibujo que le hizo José Julián, uno que le hizo de dos leones, un león grande y uno pequeño, el grande era su papá y el chiquito era él” IMELDA TUÑÓN

Instante en el que Imelda no pudo ocultar más su dolor y rompió en llanto, por la partida de su gran amor, Julián Figueroa, con quien está desde 2017, y con quie procreó a su único hijo.

