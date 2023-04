Maribel Guardia reaparece en Instagram con desolador video de su hijo, Julián Figueroa

Ya no sabemos ni como reaccionar a la dolorosa e inesperada partida del actor y cantautor, Julián Figueroa, quien es hijo de la gran Maribel Guardia y el famoso “Poeta del Pueblo” Joan Sebastian.

Tras su partida, diversos medios mexicanos revelaron que la actriz y cantante se encuentra prácticamente desgarrada por la muerte de su famoso hijo. Y por ello nadie había estado pendiente de sus redes sociales.

Pues parecía lógico en que no publicara nada, además del mensaje en donde confirmó la muerte de su amado hijo. Donde incluso pidió privacidad para ella y su familia ante doloroso momento.

“Estimados amigos. Siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano. Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro. Llamaron al 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno. El parte médico indica que falleció por un Infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. Ruego comprensión por el profundo dolor por que estamos pasando, quisiera hablar con toda la gente que está intentando comunicarse, pero en verdad no tengo fuerza para hacerlo todavía. Ruego respeto a todos por nuestra privacidad y el doloroso momento que pasamos. Sus honras fúnebres se realizaran en privado, al lado de las personas más cercanas y que más lo amaron. Agradezco a todos los mensajes de apoyo y amor que me han estado enviando, pero en éste momento no tengo alma para contestar a nadie; espero poder hacerlo en otro momento. Gracias infinitas a todos por su comprensión”

MARIBEL GUARDIA