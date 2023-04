Así luce la casa abandonada de Joan Sebastian en Veracruz y que heredó a Julián Figueroa

El cantante Joan Sebastian, quien murió hace ocho años, dividió todas sus propiedades entre sus hijos, siendo Julián Figueroa, el menor, el que se quedó con un rancho en Cuernavaca, así como con una casa en el estado de Veracruz, la cual está inhabitable y en ruinas.

La propiedad, que quería ser convertida en un restaurante por el Poeta del Pueblo, tiene una historia muy particular e involucra a la familia de la actriz Salma Hayek, pues anteriormente perteneció su papá, Sami Hayek.

“Él compró la casa que era de nosotros en Coatzacoalcos y la quería convertir en un restaurante. Aproximadamente un mes antes de que falleciera, hablamos con un ingeniero para que comenzara a hacer los levantamientos de piso y eso, pero ya no se pudo. Él quería que el restaurante llevara el nombre de mi hija y cuando vio la cocina supo que eso quería hacer con la casa”, declaró el padre de Salma en entrevista con el programa ‘Ventaneando’.

De acuerdo al testimonio del propio Julián, la casa fue comprada tal y como se ve ahora y en ruinas por el intérprete de ‘Secreto de Amor’, con lo que descartó, en su momento, que él fuera el responsable de su avanzado deterioro.

“Yo no la tengo en ruinas. Mi papá la compró en ruinas porque tenía planeado hacer un proyecto ahí. Mi papá compró esa casa hace 18 años más o menos y su idea era hacer un restaurante. Mi papá me la heredó en vida y se lo agradezco mucho, pero yo ahorita no puedo mover nada ahí. Yo no la tengo en ruinas, así se compró la casa”, compartió Julián Figueroa en conversación con ‘Despierta América’.

En la actualidad la residencia, ubicada Avenida 18 de Marzo, en la ciudad de Coatzacoalcos, en Veracruz, luce con la maleza crecida, con la pintura levantada, como si nadie se hubiera parado ahí en años y ya hasta fue saqueada, tal y como lo muestran las imágenes captadas por un medio local en el 2022.

