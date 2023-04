Maribel Guardia rompe en llanto ante la prensa al hablar de la muerte de su hijo Julián Figueroa: “Dios me lo quitó” | VIDEO

Tras más de 48 horas después de que se diera a conocer la inesperada muerte de Julián Figueroa, Maribel Guardia tuvo la fuerza como toda una guerrera de salir y hablar por fin ante los medios de comunicación tras el deceso de su amado hijo, junto a su nuera Imelda.

“Quiero darles las gracias por estar en estos momentos tan difíciles para nosotros. No quise hacer nada en la funeraria porque él murió aquí en la casa y porque Julián cuando murió su papá sufrió muchísimo con que anduvieran de arriba para abaja. Siempre me dijo, yo no pude llorar bien a mi papá por eso. Por ello Imelda y yo decidimos que lo íbamos a cremar para que el bebé (hijo de Julián Figueroa) no viera su cadáver porque iba a ser muy traumático para él” MARIBEL GUARDIA

Señaló la costarricense, quien sin necesidad de explicar el por qué tomó ciertas decisiones, reveló también la razón por la que el día de ayer sólo estuvo la familia de ella y de Julián en la casa de Jardines del Pedregal, ubicada al sur de la Ciudad de México.

“Necesitábamos vivir este dolor en familia, con gente que realmente conoció y amó a Julián. Y por eso realmente el día de ayer fue muy importante para nosotras. Vivir este duelo, que yo sé que apenas está empezando pues nos falta mucho camino por recorrer”. MARIBEL GUARDIA

Y acerca de cómo se despidieron del famoso cantautor y actor, Maribel no pudo contener el llanto y entre lágrimas reveló cómo le dio el último adiós a su querido hijo.

“Dios es grande, ayer el padre José de Jesús realizó una misa preciosa, donde hicimos un trabajo precioso de despedirlo, de soltarlo. He recibido tanto amor de la gente, yo ni siquiera me he podido meter a las redes y sé que muchos programas le hicieron un homenaje a mi hijo, muchas gracias, se los agradezco mucho. Era mi amor, el niño de mis ojos, ha sido muy duro perderlo, pero Dios me lo dio, Dios me lo quitó” MARIBEL GUARDIA

Y de igual manera habló sobre lo que su hijo ha significado en su vida y lo que le faltaba por cumplir junto a su amada familia.

“Tenía mucho camino por recorrer, tenía 500 composiciones, montaba a caballo, tocaba el piano, tocaba la guitarra. Pero gracias a Dios me dejó a esta niña tan linda (su nuera Imelda) que adoro y a un bebé precioso que tenemos que sacar adelante. Y que ayer Imelda le dijo que su papá había muerto y que era un ángel pero él todavía no lo entiende obviamente” MARIBEL GUARDIA

Acerca de cómo se encuentra su hogar en este momento, Maribel fue muy clara y confesó que ella todavía no se quiere deshacer de las cenizas de Julián, y las tiene con flores, la Virgen de Guadalupe y San Miguel Arcángel.

“Ayer no aterrizaba todavía, no quería ver flores. Pero hoy fue diferente, hoy la casa está tan linda, llena de flores, llena de energía y tanto cariño de la gente, ni que me dijera tantas cosas tan lindas. Lo agradezco y les pido a toda la gente que me está viendo que recen mucho por mi hijo y también por nosotros para que podamos tener valor. Y le pido a Dios que todos los que nos vean, puedan ver a sus hijos casarse, tener nietos, triunfar y que sus hijos los entierren a ustedes, porque no hay dolor más grande que enterrar a un hijo, no se lo deseo a nadie, que Dios los bendiga”. MARIBEL GUARDIA

