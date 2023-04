Roberto Palazuelos manda contundente mensaje a Margarita, la viuda de Andrés García | VIDEO

Tras la muerte de Andrés García el pasado 4 de abril, las polémicas en torno a él no cesan, pues Roberto Palazuelos le respondió a Margarita Portillo, viuda del actor, a lo que dijo de él en el velorio del famoso.

El “Diamante Negro” se enfocó en advirtir que no se metiera con las propiedades de Sandra Vale, progenitora de Andrés Jr. y Leonardo García, pues de hacerlo se las vería con él.

“No vaya Margarita también a quitarle eso a Sandy, porque entonces sí me va a conocer. Existen unas sesiones que hizo en vida de sus predios ejidales en Pie de la Cuesta, pero Margarita tiene que tener cuidado de no quererse pasar con Sandy, porque entonces si me le voy a ir encima”, dijo.

“Toda sesión agraria que él haya hecho en vida, tiene que agotar el derecho facto de la familia, si no firman los hijos, la sesión es inválida y podemos meter un amparo y podemos tumbarla, porque a lo mejor este testamento fue con Andrés empastillado, no estaba muy bien de sus facultades mentales”, agregó.

Roberto Palazuelos podría impugnar testamento de Andrés García

Fue en el 2021 cuando el histrión reveló que su albacea era Roberto Palazuelos, por la cual el también actor reiteró que él podría impugnar el testamento del famoso.

“Pueden impugnar. Yo soy albacea y tengo personalidad jurídica para hacerlo, al final de cuentas se quedó con todo ella y la hermana”, aseguró.

Por si fuera poco, el “Diamante Negro” recordó que Margarita no era la esposa real de Andrés, pues su matrimonio presuntamente es inválido.

“Yo se lo advertí que no se podía casar, porque ya estaba casado, el legítimo matrimonio de Andrés es el de Sandy Vale, porque nunca se divorció de ella”, explicó.

Te puede interesar:

–Roberto Palazuelos revela por qué se distanció de Andrés García antes de muerte: “Gente mala lo envenenó”

–Viuda de Andrés García estalla contra Roberto Palazuelos en pleno funeral y lo llama “Mentiroso” | VIDEO

–Roberto Palazuelos despide emotivamente a Andrés García: “Siempre te amaré, fuiste un padre para mí”