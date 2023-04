Ted Cruz y Marco Rubio también han recibido incentivos del amigo millonario de Clarence Thomas

Días después de que la organización sin fines de lucro ProPublica dio a conocer que Clarence Thomas ha recibido regalos extravagantes de su multimillonario amigo Garlan Crow y ha viajado por 20 años a bordo de yates de superlujo y jets privados del republicano, ha salido a relucir que un grupo de políticos también se han visto beneficiado de los millones del desarrollador.

Insider ha dado a conocer que Thomas no ha sido el único que se ha beneficiado de los millones de Crow, también lo han hecho varios republicanos, así como un par de demócratas.

Según el medio antes señalado, Crow ha donado $12 millones de dólares a varias campañas desde que inició a donar en la década de los 70, según lograron rastrear a través de divulgaciones realizadas por la Comisión Federal de Elecciones (FEC).



Crow ha apoyado en todo momento a Marco Rubio, incluso el republicano fue severamente criticado por haber realizado una recaudación de fondos en la casa del empresario donde se exhiben recuerdos nazi

El multimillonario donó $350,000 dólares a la organización creada para apoyar la campaña de Rubio que llevaba por nombre “Conservative Solutions PAC”. Según Insider, Crow también invirtió $350,000 dólares en “Nuestros Principios PAC”, organización que ganó cientos de dólares para derrotar la campaña presidencial de Trump en 2016.



Thomas y Rubio no han sido los únicos que se han visto beneficiados por Crow, también lo ha hecho Mitt Rommey quien recibió $150,000 dólares para Resort Our Future, así como Jeb Bush quien contó con $50,000 en 2015 para “Right to Rise”.

Además donó $17,800 dólares a un comité para apoyar la candidatura del senador Lindsay Graham en 2020 y desde 2021 ha contribuido a Stand for America con $10,000 dólares y que es dirigido por la aspirante a la presidencia Nikki Haley.

En los últimos tres años Crow también ha donado $725,000 dólares al Fondo de liderazgo del Senado vinculado al líder de la minoría del senado Mitch McConell, según el mismo medio.

En esta lista de beneficiarios de Crow también aparece Ted Cruz quien en 2018 “Texas Are” recibió una donación de $75,000 dólares, un súper PAC que apoyaba la reelección del senados cuando enfrentaba el desafío del congresista Beto O’Rourke.



