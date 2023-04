Clarence Thomas dice que no tenía que informar sobre sus viajes en yates y jets privados

Después de que la organización sin fines de lucro ProPublica dio a conocer que Clarence Thomas ha hecho viajes de superlujo a bordo de yates y jets privados a lo largo de 20 años gracias a la estrecha relación que tiene con el multimillonario republicano Harlan Crow, el juez de la Corte Suprema salió a defenderse.

Thomas dijo que sus colegas le aseguraron que la “hospitalidad personal” de amigos cercanos estaba permitida, razón por la que habría permitido que el desarrollador multimillonario le pagara un viaje para él y su esposa Ginni a Indonesia, así como el pago de cada verano a Camp Topridge.

“Al inicio de mi mandato en la Corte busqué la orientación de mis colegas y otras personas en el poder judicial y me informaron que este tipo de hospitalidad personal de parte de amigos personales cercanos no tenían asuntos ante la Corte, no era denunciable. Me he esforzado en seguir ese consejo a lo largo de mi mandato y siempre he buscado cumplir con las pautas de divulgación”, dijo Thomas a través de un comunicado de prensa.

“Harlan y Kathy Crown se encuentran entre nuestros amigos más queridos y hemos sido amigos durante más de 25 años”, dijo Thomas, asegurando así los informes que revelan que su amistad se hizo más fuerte cuando él se convirtió en juez de la Corte Suprema.

Además refirió que suelen hacer viajes familiares muy seguido, pero el informe de ProPublica ha dejado ver que los viajes que hace Thomas rebasan los $285,000 dólares que gana al año.

El juez dijo que seguirá al pie de la letra las nuevas directrices que la Corte Judicial estará haciendo sobre las pautas “por supuesto es mi intención seguir esta guía en el futuro”.

Según el medio antes citado, Crow una vez proporcionó $ 500,000 dólares a la esposa de Thomas, Ginni, para financiar un grupo relacionado con el Tea Party.

Dallas Morning News reveló que Harlan Crow, de 74 años, es presidente de una firma de inversiones privada de gran éxito que lleva por nombre Crow Holdings, con casi $29,000 millones de dólares en participaciones.

Su poder lo ha llevado a estar muy cerca de la política estadounidense al servir en la junta del American Enterprise Institute, además de haber hecho donaciones a campañas republicanas y grupos conservadores.

Crow además de ser un gran empresario también es un gran amigo, sobre todo con el juez de la Corte Suprema a quien no solo le paga sus viajes, sino que le ha hecho obsequios realmente espectaculares, como un busto de Abraham Lincoln, así como una biblia valuada en $19,000 dólares que alguna vez perteneció a Federick Douglass.



