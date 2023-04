Viuda de Julián Figueroa contó cómo le dijo a su hijo que su padre había muerto | VIDEO

Sin duda la muerte de Julián Figueroa ha tocado las fibras más profundas tanto de su madre, la famosa Maribel Guardia como de su viuda, Imelda Tuñón. Pues fue una sorpresiva partida, que a pesar de su corta edad, cinco años, también ha generado un dolor indescriptible a su único hijo, José Julián FIgueroa.

Así lo relató su madre Imelda, quien dio a conocer para el programa “De Primera Mano”, cómo le dio esta terrible noticia a su pequeño hijo. Sobre el fallecimiento de su reconocido padre, quien según Maribel, tenía 500 composiciones guardadas y esperaba sacar pronto a la luz.

“Yo fui la que le tuve que dar la noticia a José Julián. No se la di ese día, sino el lunes en la noche, porque todo el lunes un papá de unas amiguitas se lo llevó a jugar con ellas, él me apoyó mucho, para que jugara todo el día”.

Señaló Imelda, quien estuvo al borde del llantó al confesar como fue ese duro instante donde su pequeño hijo al volver a su casa, se puso a ver la televisión, y tuvo que detener un momento eso para contarle lo que le sucedió a su papá.

“En la noche me senté en la cama con él y le dije que si podía platicar con él, bajé el volúmen de la TV, te tengo que decir algo. Me acerqué a él, le dije ‘tu papi murió, y se puso a llorar’, después de eso me dijo que lo iba a extrañar mucho, a lo que le respondí que lo entendía pero él está en el cielo cuidándote y no te quiere ver triste, era muy buen papá, la verdad le agradezco que le dedicara tanto tiempo a él, el niño está triste, pero gracias a Dios quiere volver ya a la escuela, trataré de no cambiarle su rutina porque es muy fuerte para un niño todo esto”

IMELDA TUÑÓN