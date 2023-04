Walmart inicia demanda contra Capital One en Estados Unidos: por qué

Walmart está buscando terminar con el acuerdo que tiene con Capital One a través de una demanda en la que asegura que el banco no ha cumplido con sus estándares de servicio al cliente como emisor exclusivo del programa de tarjetas de crédito.

El documento señala que Capital One no entregó las tarjetas de reemplazo a los clientes dentro de un periodo crítico de cinco días que estaba obligado a cumplir “99.9% del tiempo” y no publicó constantemente la información de transacciones y pagos en las cuentas de los titulares de tarjetas de manera rápida.

La demanda también afirma que el prestamista “admitió” que no cumplió con cinco de los estándares de servicio de Walmart.

De acuerdo con la demanda, Walmart busca rescindir un acuerdo que firmó con Capital One en 2018 por un valor de más de $1,000 millones de dólares.

“Desafortunadamente, Capital One no pudo cumplir con los estándares de servicio al cliente requeridos por el contrato”, afirma la demanda.

“Los acuerdos de préstamo de servicio son… esenciales para preservar la calidad del servicio al cliente en el centro de la marca Walmart”.

El documento fue presentado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

Capital One asegura que no hay motivos para terminar la asociación

Por su parte, Capital One ha rechazado que sus problemas de servicio constituyan motivos para que Walmart termine la asociación de las empresas.

El banco dijo en un comunicado enviado por correo electrónico que la demanda es parte del esfuerzo de Walmart para “renegociar los términos económicos de la asociación” o “finalizar el trato antes de tiempo“.

“Estos problemas de servicio fueron inmateriales y Capital One los solucionó de conformidad con los términos del acuerdo, sin perjuicio para los clientes, el programa o Walmart”, dijo un portavoz de Capital One en un comunicado a CBS Moneywatch.

“Capital One cuestiona que Walmart tenga derecho a cambiar los términos de la asociación existente a mitad de camino, y protegeremos enérgicamente nuestros derechos contractuales en los tribunales”, abunda el documento.

La tarjeta de recompensas Capital One Walmart es una tarjeta de crédito de marca compartida que ofrece recompensas como devolución de efectivo en compras en la tienda.

Los titulares de tarjetas ganan un 5% de reembolso en efectivo en las compras de Walmart.com.

También reciben un 5% de reembolso en efectivo por compras en la tienda durante los primeros 12 meses que usan la tarjeta con la aplicación de pago sin contacto Walmart Pay, según la compañía.

