Extraño objeto cósmico 10 millones de veces más brillante que el Sol desafía la física

Las fuentes ultraluminosas de rayos X, o ULX (por sus siglas en inglés), son conocidas por los astrónomos por poner a prueba las leyes de la física. Y es que estos objetos cósmicos pueden llegar a ser 100 veces más brillantes de lo que deberían, emanando unos 10 millones de veces más energía que el Sol.

Ahora, las observaciones realizadas por el telescopio de rayos X NuSTAR de la NASA apoyan una posible solución a este enigma.

