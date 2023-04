“Voy a seguir dando todo”: ‘Chicharito’ Hernández habla sobre las críticas de LA Galaxy y su compromiso con el club

LA Galaxy tiene un andar muy complicado en la actual campaña de la Major League Soccer y tendrá que buscar un cambio ante LAFC en la próxima edición del derbi de El Tráfico, por lo que Javier ‘Chicharito’ Hernández habló y dejó claro su compromiso con el club angelino de cara al duelo ante Carlos Vela y para el resto de la temporada.

En rueda de prensa a los medios de comunicación, el delantero mexicano tuvo palabras claras sobre el apoyo de la fanaticada angelina y su disgusto por los malos resultados, los cuales son motivado por las tres derrota y tres empates y su posición 13 en la Conferencia Oeste.

“También quisiera meter tres goles por partido, estar invicto, pero eso no se da de la noche a la mañana, y por eso generé tanta polémica con lo del apoyo y México. Cuando uno está celebrando, no estás apoyando, es cuando estás fallando, cuando necesitas un aliento, los fans los voy a respetar, jugamos para ellos“, dijo el ariete mexicano en rueda de prensa.

“Pero si ellos vienen y están acá o no, yo en el terreno de juego me voy a seguir partiendo la madre por esta institución, voy a seguir dando todo por este escudo, obviamente nos ayuda tener las gradas llenas, pero si desean no venir igual tenemos que dar lo mejor en la cancha”, advirtió ‘Chicharito’ Hernández a los seguidores del equipo y sus rivales.

‘Chicharito’ es una de las grandes estrellas del torneo de Estados Unidos. Foto: Steph Chambers/ Getty Image

Posteriormente, tras hablar sobre las críticas, Hernández habló sobre su regreso a la acción tras su lesión, esa que no lo dejó jugar las primeras fechas del torneo estadounidense con el Galaxy.

“Estoy feliz de estar de regreso, para ser honesto estaba algo cansado de estar afuera. Estoy bien y contento, listo para darlo todo, necesitamos ganar, a veces, incluso en Houston, hemos sido superiores, pero no se ha visto reflejado en resultados y puntos”. sentenció el delantero mexicano en rueda de prensa.

