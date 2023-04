Mueren dos combatientes estadounidenses en enfrentamientos con el ejército ruso en Ucrania

Se confirmó la muerte de dos voluntarios estadounidenses que acudieron por su propicio pie para combatir en Ucrania contra las fuerzas del ejercito ruso que atacan a su vecino desde hace más de un año.

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó a The Daily Beast que están en contacto con la familia de dos ciudadanos fallecidos recientemente en el campo de batalla de Ucrania.

Familiares confirmaron a ese medio de comunicación la muerte de Edward Walter Wilton y Grady Kurpasi, dos ciudadanos estadounidenses quienes acudieron a Ucrania para luchar contra las fuerzas rusas como voluntarios, aunque también se les considera mercenarios.

Se sabe que desde el inicio de la intervención militar rusa, el ejército ucraniano ofrece contratos para voluntarios extranjeros, y se les reconoce como combatientes en el campo de batalla al igual que a las tropas ucranianas.

Un familiar de Wilton confirmó su muerte en una llamada telefónica con The Daily Beast, pero dijo que no podían proporcionar más comentarios en este momento. No estaba claro de inmediato en qué unidad luchaba Wilton.

Grady Kurpasi, un veterano de los Marines, también murió mientras defendía Ucrania contra las fuerzas rusas, según un GoFundMe que parece haberse creado en nombre de su familia.

“Grady fue a entrenar soldados, pero debido a la intensidad de la guerra y a la necesidad de líderes con experiencia en combate, Grady terminó liderando un escuadrón en la batalla y murió en combate“, señala la página de recaudación de fondos.

Gobierno de EEUU se toma en serio su papel

Un portavoz del Departamento de Estado dijo a The Daily Beast que cuando un ciudadano estadounidense fallece en el extranjero, incluida Ucrania, esa dependencia apoya al representante legal y a la familia del fallecido de numerosas maneras, entre ellas proporcionando información sobre la disposición de los restos y el patrimonio y emitiendo un informe consular de defunción.

“El gobierno de EE.UU. se toma muy en serio su papel en una situación de este tipo, proporcionando toda la asistencia adecuada a través del representante legal, pariente más cercano, o su designado”, dijo el portavoz.

