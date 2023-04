Portero de la Juventus se retiró del campo llorando tras sentir malestares internos y tener dificultades para respirar

El polaco Wojciech Szczesny, meta del Juventus, dio el susto en la ida de cuartos de final de la Liga Europa de fútbol ante el Sporting de Portugal al pedir el cambio justo antes del descanso visiblemente aturdido y llevándose la mano al pecho.

Juventus confirm Wojciech Szczesny is OK after being subbed before halftime after experiencing chest pain. 🙏 pic.twitter.com/E6cOU2YYgt — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 13, 2023

En el minuto 42, el cancerbero, justo antes de que el Sporting pusiera en juego un saque de esquina, se llevó la mano al pecho y comentó con su compañero italiano Manuel Locatelli su malestar general.

Enseguida, varios jugadores del Juventus se acercaron para ayudar a su compañero, que entre lágrimas tuvo que marcharse sustituido. 🇵🇱💪 Wojciech Szczęsny was forced off for Juventus after having chest pains mid-match.



He was experiencing palpitations after medical checks: everything is now okay, reports @romeoagresti. pic.twitter.com/WBtK7vK9hX— EuroFoot (@eurofootcom) April 13, 2023

El italiano Mattia Perin entró al campo en el lugar de un Szczesny que salió ovacionado del Juventus Stadium, aunque visiblemente afectado. 🚨 Juventus have confirmed Wojciech Szczesny is ‘doing well’ after an initial check, where he immediately went for an electrocardiogram – a test that checks the heart’s rhythm & electrical activity, which is believed to have shown no irregularity.



Szczesny after the match: “I… https://t.co/d8o6KfT0mw pic.twitter.com/45IYIfhntG— afcstuff (@afcstuff) April 14, 2023

El Sporting de Portugal quiso mandar fuerza al meta polaco a través de un tuit en el que escribió: “Fuerza, Szczesny”.

