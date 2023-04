Miguel Herrera explica las razones por las que los entrenadores mexicanos son vistos de costado en Europa

Los estrategas mexicanos han sido el foco de atención en los últimos tiempos. Varios entrenadores aztecas denunciaron la subestimación que tienen sobre ellos en su propio torneo e incluso en la Selección Mexicana. Los estrategas extranjeros son prioridad y en Europa el caso no es distinto. Pocos entrenadores mexicanos han podido llegar a los banquillos del Viejo Continente. Miguel Herrera explicó las razones.

“Me encuentro listo y preparado para lo que salga, pero no ha salido; también la gente dice que porqué no salen los técnicos mexicanos, pues no nos vienen a buscar y esa es la realidad. Es una Liga que no se ve mucho en Europa y es complicado. Los mismos promotores de México y en el extranjero hablan de ti, te recomiendan, pero no salimos, porque no nos vienen a buscar. Más de uno quisiera salir, demostrar que estamos listos para competir a nivel mundial”, dijo Herrera en unas declaraciones recopiladas por Mediotiempo.

El propio Miguel Herrera ha sido vinculado con clubes de Europa. El “Piojo”, luego de su etapa en Tigres de la UANL, había sonado para dirigir al Sporting de Gijón, club propiedad de Orlegui Sports. Sin embargo, todo quedó en un rumor y la opción del mexicano fue desestimada.

¡EL PIOJO A ESPAÑA 🇪🇸!



Miguel Herrera podría convertirse en el nuevo entrenador del Sporting de Gijón de la Segunda División de ESPAÑA. Tras la salida de Abelardo, el nombre del DT mexicano va tomando fuerza.



Vía @KeryNews pic.twitter.com/t6Zqqj15Vu — Los Soccer Adictos Mx (@AdictosMx) January 15, 2023

Pocos mexicanos con oportunidades

En el último tiempo, sólo Javier Aguirre y Rafa Márquez tienen la oportunidad de impartir sus conocimientos en el banquillo de Europa. Ignacio Ambriz también dio el salto a España al dirigir al Huesca. Pero Nacho no tuvo un buen desempeño y salió del club por la puerta de atrás.

“Nacho vivió mucho tiempo en Europa y ahora no le fue bien. Es un gran técnico, pero pasa eso. Él sabe que ya no lo recuerdan y que la Liga mexicana no es tan vista en Europa; tenemos que trabajar, tenemos que redoblar y demostrar que estamos listos para demostrar”, agregó Miguel Herrera. LE DIERON LAS GRACIAS A 'NACHO' 😥



Los números que deja Ignacio Ambriz al frente del Huesca después de 12 jornadas:



✅ 4 triunfos

➖ 3 empates

❌ 5 derrotas#CentralFOX pic.twitter.com/8cm8axBhpN— FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 25, 2021

Sigue leyendo:

· La inteligencia artificial predice quién será el campeón del Clausura 2023 de la Liga MX

· Comparan a Henry Martín con Erling Haaland y en las redes sociales se burlaron del azteca

· Juan Carlos Osorio y un destino exótico para continuar con su carrera