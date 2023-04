John Ryder podría retirarse luego de pelea con Canelo Álvarez: “Dependerá de la manera en la que pierda”

John Ryder el 6 de mayo se enfrentará en territorio hostil al campeón unificado del peso supermediano Saúl ‘Canelo Álvarez. Aunque quiere salir con el brazo levantado del ring, The Gorilla expresó que dependiendo de la forma en la que el tapatío lo derrote podría pensar en retirarse.

En una entrevista con Mirror Fighting, Ryder indicó que no tiene la intención de ir a México a perder, pero que a partir de este combate con el tapatío reflexionará sobre su futuro como boxeador.

“Sí, (el retiro puede suceder) dependiendo en la manera en la que pierda. Si uno pierde de una manera muy reñida, quiere decir que aún me quedan noches por disputar. Pero para mí se trata de sopesar la situación a partir de este combate. ¿Vale la pena tu tiempo, tu cuerpo y los sacrificios?”, dijo.

“Será una gran historia si puedo lograrlo y, obviamente, no tengo la intención de ir a México y perder. Sin duda, sería algo especial y una historia motivadora para que otros la sigan en el futuro“, agregó.

Asimismo, el británico asegura que dará la sorpresa el 6 de mayo y advirtió al equipo de Canelo Álvarez que no hagan planes para septiembre, fecha en la que el mexicano quiere concretar la revancha con el ruso Dmitry Bivol.

“Estoy pensando en venir a Guadalajara y dar la sorpresa el 6 de mayo, no vayan a hacer planes para septiembre todavía porque lo más probable es que me den la revancha. Hemos visto a personas mezclar las cosas y tratar de superarlo y finalmente lo logra al final. Tengo algo que realmente no había visto antes y he planeado y entrenado con todo para salir victorioso el 6 de mayo“, expresó.

John Ryder, de 34 años, viene de vencer a Danny Jacobs y Zach Parker en el 2022, triunfos que le aseguraron su puesto de retador obligatorio. El poseedor del título interino supermediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), tiene récord de 32 triunfos, 18 de ellos por la vía rápida, y 5 reveses como profesional.

