Alerta de viaje a Florida: cinco consejos para indocumentados debido a leyes de Ron DeSantis contra inmigrantes

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, está impulsando leyes de inmigración más estrictas contra indocumentados que podrían llevar a prisión incluso a gente que los ayuda, ya sea ofreciendo alojamiento o transportarlos.

El proyecto de Ley 1718 del Senado de Florida convertiría en delito grave transportar u ocultar inmigrantes indocumentados, incluidos aquellos que son miembros de la familia.

Aunado a ello, la Corte de Apelaciones para el Undécimo Circuito decidió a favor del gobierno del republicano DeSantis para aplicar la llamada ley contra ciudades santuario, a fin de que ningún gobierno local rechace colaborar con autoridades migratorias.

En ese escenario, varias organizaciones civiles, incluida la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), lanzaron una alerta de viaje que establece cinco consejos básicos para los inmigrantes y sus familias.

1. Crear un plan de seguridad personal y familiar.

2. Memorizar el número de teléfono de un abogado experto en libertades civiles y/o inmigración.

3. Discutir un plan con sus seres queridos con respecto al cuidado/custodia de los niños, las mascotas, la propiedad y las pertenencias personales.

4. Llame a la Línea Directa de Asistencia para Inmigrantes de CHIRLA (888-624-4752) o a la Línea Directa de Inmigrantes de Florida (888-600-5762) para denunciar una redada en su hogar o en su trabajo y obtener más información sobre sus derechos constitucionales.

5. Para más información y ayuda se puede visitar floridatraveladvisory.com (en español).

“Debido a las leyes inconstitucionales que se aprobaron en el estado con el objetivo de criminalizar la inmigración e invitar al acoso de personas sin un estatus migratorio regulado, todos los condados de Florida ahora presentan un alto riesgo de detención ilegal y posible separación familiar basada en perfiles raciales”, advierte la alerta informada por CHIRLA.

Más organizaciones participan en la alerta, como Equality Florida, Promise Arizona, Indiana Driving Record Card Project, New Jersey Alliance for Immigrant Justice, Central American Resource Center, American Civil Liberties Union (ACLU) of New Jersey, Make the Road New York, entre otras.

Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA, lamentó la necesidad de enviar la alerta

“Es con gran preocupación que nos unamos a organizaciones hermanas en todo el país para advertir a los inmigrantes, ciudadanos estadounidenses y personas que tienen un estatus migratorio diferente, que si viajan a Florida, podrían ser acusados ​​de un delito grave si viajan o se alojan con alguien”, expuso Salas.

La alerta no menciona la Ley SB 168 contra ciudades santuario promulgada por el gobernador DeSantis en 2019, la cual logró un respaldo unánime de jueces en la corte de apelaciones el viernes pasado.

Dicha acción se suma a la ley Ley 1718 que criminaliza cualquier ayuda a indocumentados, por lo que Salas reconoció que esta alerta era “altamente inusual”, pero necesaria.

“El gobernador Ron DeSantis está ejerciendo una extralimitación de su poder al criminalizar a los residentes de otros estados que han emitido licencias legalmente otorgadas”, expuso.

Salas hizo un recuento de varios otras acciones de DeSantis, a quien calificó de estar “infringiendo y agrediendo las libertades”, en varios ámbitos, incluidos el médico y las libertades académicas.

Además de que ha intentando “censurar y borrar a las comunidades LGBTQ+” y fomentar el prejuicio racial, así como derogar leyes de seguridad de armas, advirtió Salas.

Sigue leyendo:

• Ya es ley: Florida prohibió el aborto después de las seis semanas de embarazo

• DeSantis busca eliminar la matrícula universitaria estatal para inmigrantes beneficiados de DACA

• La Casa Blanca critica que ley de armas de Florida va contra el sentido común