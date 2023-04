Bad Bunny estrenará su colaboración musical con Grupo Frontera

Aunque Bad Bunny ha obtenido éxito mundial gracias al reguetón, sus gustos musicales son muy amplios, y el fin de semana causó sensación por un video que publicó en TikTok y que lleva hasta el momento más de 10 millones de reproducciones. En el clip él baila al ritmo de una cumbia norteña, de la cual no revela el título.

Se trata de la colaboración del “conejo malo” con Grupo Frontera, que se estrenará hoy 17 de abril. Es la segunda en su carrera dentro del estilo regional mexicano, pues hace tres años trabajó en un remix del tema “Soy el diablo” de Natanael Cano, que obtuvo un buen éxito.

El 14 de abril Bad Bunny llevó su show al festival musical de Coachella, causando sensación y presentando a algunos amigos en el escenario, destacando Post Malone, con quien interpretó los temas “La canción” y “Yonaguni”. El puertorriqueño compartió en su cuenta de Instagram una fotografía que los muestra ensayando, y ya se habla de una próxima colaboración en estudio. View this post on Instagram A post shared by @badbunnypr

