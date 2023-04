Patricia Bernal, mamá de Gael García, opina sobre el beso de su hijo con Bad Bunny

A principios de año circularon en internet unas fotografías de Gael García Bernal y Bad Bunny dándose un apasionado beso, casi enseguida se supo que pertenecían a un fragmento de la escena de una película. Al respecto, Patricia Bernal, madre del actor, ya dio su particular punto de vista.

La actriz opinó acerca del apasionado momento de la cinta “Cassandro”, un largometraje inspirado en la vida del luchador Saúl Armendáriz y que no ha tenido la oportunidad de ver.

“Ya lo veremos en la pantalla. Tengo muchas ganas de ver esa película y espero que Bad Bunny lo disfrute tanto como yo lo he disfrutado”, reveló la actriz, durante la alfombra roja del largometraje “Amores Imposibles”.

Además, Patricia Bernal aseguró que todos los actores tienen que adentrarse en su personaje y evitar los prejuicios del mismo.

“Es nuestro trabajo, no hay ese prejuicio de nada y el personaje así es. Yo creo que es muy bonito, he oído muy buenos comentarios y espero que le vaya muy bien”, finalizó.

Bad Bunny habló de su beso con Gael García Bernal

Hace tiempo, Bad Bunny también habló de su beso con Gael García Bernal, el primero que el cantante urbano dio en una película.

“Está cabr0&. Mi primer beso para una película y fue con un hombre. Ese es el castigo que recibo por estar con tantas mujeres en mi vida. Si estás actuando, estás siendo alguien que no eres, esa es la parte divertida. Entonces, cuando me preguntaron por eso, dije: ‘Sí, estoy aquí para lo que quieras’. No me sentí incómodo, es parte de la actuación, es parte de lo que estoy haciendo”, aseguró Bad Bunny en su momento, a la prensa.

