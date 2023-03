Tenoch Huerta solicita al público “mandar tuits y cartas a Marvel” para que Namor aparezca en saga de “Avengers”

Dar vida a Namor en “Black Panther: Wakanda Forever” ha sido una experiencia inolvidable no solo para Tenoch Huerta, sino también para todos los fanáticos de los superhéroes que siguen de cerca el Universo Cinematográfico de Marvel.

Sin embargo, el actor mexicano ahora busca ir más allá y quiere participar en otra cinta de la famosa franquicia, pero ahora junto a los famosos Avengers, aunque realmente él desconoce qué sucederá con su personaje.

Fue durante una entrevista para con “The Wrap”, donde Tenoch Huerta hizo una especial solicitud a sus seguidores para que insistieran en que Namor tenga desarrollo dentro del universo.

“Honestamente, no lo sé. Eso espero. Por favor, díganle a la gente que envíe tuits y cartas a Marvel porque me encantaría aparecer en la próxima película, pero realmente no lo sé”, adelantó el actor cuando le cuestionaron sobre la posibilidad de aparecer junto a los Avengers.

Tenoch Huerta talks representation, Namor's future in the MCU and more. https://t.co/ghujKdij2x — TheWrap (@TheWrap) March 2, 2023

Gael García Bernal hizo revelación a Tenoch Huerta sobre “Black Panther: Wakanda Forever”

Tenoch Huerta reiteró que Marvel guarda celosamente sus proyectos y en una charla con Gael García Bernal, ambos coincidieron en la misma duda sobre el futuro de sus proyectos.

“Estaba hablando con Gael García Bernal y él me dijo: ‘Algo que gracioso con Marvel es que todos alrededor saben todo sobre tu personaje excepto tú’, ¡y eso me pasó a mí! Puedo escuchar muchos rumores de la gente que me rodea, pero no lo sé”, expresó el histrión.

