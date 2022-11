Tenoch Huerta no se aguantó y respondió duro y directo a los ataques de Mauricio Castillo

En días recientes se hizo viral un posteo en Twitter, en donde el conductor y comediante, Mauricio Castillo criticó una entrevista en televisión a Tenoch Huerta, en la que el actor de Black Panther acusa las “injusticias” que existen contra las clases no privilegiadas en diferentes facetas de la sociedad, una de ellas el cine y la televisión.

Castillo puso el video de la entrevista y criticó las declaraciones de Huerta, escribiendo: “Este hombre necesita terapia. En serio”. Tras el post, mucha gente se fue contra el ex de Otro Rollo y le reclamaron que no fuera empático con él.

Pero no sólo hubo reacción por parte de los usuarios de Twitter, de los aficionados al cine mexicano y de los seguidores de Tenoch Huerta. También, el propio actor mandó un mensaje en su cuenta de Instagram, en donde reitera que la teoría del “échaleganismo” no existe y no beneficia a las clases menos privilegiadas.

Este hombre necesita terapia. En serio. https://t.co/371JvybGt0 — Mauricio Castillo Alvarez (@maucastilloa) November 22, 2022

En el video, Tenoch Huerta habla sobre las dificultades que tienen que pasar las personas que no pertenecen a alguna clase privilegiada para poder crecer. En diferentes ocasiones ha dicho que él es una excepción, pero que “las personas que no son blancas” nunca son consideradas para tener oportunidades.

Por esa razón, el actor de Black Panther 2 mandó un mensaje a través de su cuenta de Instagram y en una de sus historias puso un mensaje en el que compara “a las personas privilegiadas” con las que no lo son. Acusó que “los hijos de la élite” no tienen que esforzarse tanto para tener éxito.

Dijo que la idea del “échaleganismo” es “un impuesto racista y clasista para los que no somos de su círculo de poder”. ¡Claro que NO CREO EN EL ECHALEGANISMO! pic.twitter.com/JQ9Ii2qKjp— Tenoch Huerta Mejía (@TenochHuerta) November 25, 2022

También te puede interesar: