Bella Thorne sube la temperatura al lucir su cuerpo usando un microbikini tejido

Bella Thorne ha sorprendido a sus fans con su más reciente publicación en Instagram: una serie de fotografías en las que aparece usando un microbikini tejido con motivos de Hello Kitty. Ella complementó las imágenes (que ya superan el millón de likes) con el mensaje: “Derritiéndome. ¿Debo usar esto en el festival hoy?”

Con ese texto la actriz se refería a que se encuentra en Coachella, ya que acudió al festival musical para ver a sus artistas favoritos, pero antes se dedicó a descansar y tomar el sol, luciendo su atrevido atuendo. En una reciente publicación de Twitter ella informó a sus seguidores que ha vuelto a hacer ejercicio (coordinada por su hermano, que es entrenador), lo cual la ha hecho sentirse muy bien: “En las últimas seis semanas he ido al gimnasio casi todos los días. Resulta que sólo perdí una libra de grasa y gané una libra de músculo…Desháganse de sus básculas, chicas, porque no significan nada. Mientras ustedes se sientan mejor y les guste cómo se ven, eso es todo lo que importa”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Bella quiere mucho a su hermana Dani Thorne, quien trabaja como DJ, y en un video que compartió en esa red social aparece acompañándola a un evento en el que disfrutó al máximo de sus mezclas: “Verla dedicar su set a nuestro padre, en nuestro pueblo natal, fue lo máximo para mí. @dani_thorne papi está viéndote desde arriba y está muy orgulloso”. View this post on Instagram A post shared by BELLA (@bellathorne)

