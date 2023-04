“Jesucristo no fue un socialista de fronteras abiertas”, dice editorial contra inmigrantes en portal religioso

Un conocido portal religioso publicó la editorial de William Wolfe, quien rechaza los argumentos “anticristianos” de congresistas que defienden la atención a inmigrantes.

“Jesucristo no era un socialista de fronteras abiertas“, dice Wolfe en su texto publicado en The Christian Post y en Daily Caller. “Y a pesar de lo que le gusta afirmar al representante Tony Gonzales, no hay nada ‘anticristiano’ o ‘antiinmigrante’ en asegurar la frontera y cerrar las brechas de asilo que socavan el tejido social de nuestra nación”.

Wolfe fue funcionario durante el gobierno de Donald Trump, donde tuvo posiciones como coordinador legislativo en el Departamento de Estado, así como asistente del subsecretario de Defensa.

Al congresista Gonzales representa a Texas y ha criticado la posición extrema de sus colegas republicanos contra los inmigrantes, bajo un plan de otro congresista de Texas, Chip Roy.

Wolfe criticó a Gonzáles, quien tuiteó que si avanzaba el plan de Roy sobre la frontera, entonces él votaría “no” en el plan republicano sobre el tope de deuda.

“¿De qué habla González? El proyecto de ley ‘anticristiano’ y ‘antiinmigrante’ en la mira… ¿Es este proyecto de ley realmente tan malo? ¿Ayudó el mismo Diablo a redactarlo?”, cuestionó Wolfe.

Este debate muestra también cómo los republicanos no están completamente alineados sobre acciones en la frontera y las reglas de petición de asilo.

“Roy explicó que la legislación ‘es necesaria para poner fin a la crisis fronteriza del presidente Biden’ y ‘obligaría a la administración a controlar el flujo de migración ilegal en nuestra frontera sur y garantizar que EE.UU. se hacen cumplir las leyes de inmigración'”, defendió Wolfer.

Cuestionó la oposición a una ley que proteja la frontera.

“¿Quién podría oponerse a eso? Defensores de la frontera abierta, claro. Pero no conservadores ni cristianos. Definitivamente no texanos”, expresó Wolfe en su texto.

