Eduin Caz de Grupo Firme revela por qué dejó de seguir mujeres en Instagram | VIDEO

Edun Caz de Grupo Firme no deja de estar bajo los reflectores tras sus polémicas publicaciones en redes sociales. Y esta vez no fue la excepción, pues el cantante de “El Tóxico” volvió a ser tendencia después de que usara sus historias de Instagram para hacer un inesperado anuncio a sus seguidoras de esta plataforma.

Fue después de que se revelara que supuestamente habría tapado el tatuaje dedicado a su aún esposa, Eduin salió a aclarar otro asunto. Pues les dijo a sus followers que dejaría de seguir a mujeres para evitar los problemas.

Así como lo leen, Eduin Caz sorprendió a sus fanáticos con una historia en especial en donde envió un mensaje más que especial a todas las mujeres que al parecer dejó de seguir en instagram.

Pues de acuerdo al líder de Grupo Firme, no quería quemar a nadie, pero aseguró que algunas de las mujeres a las que seguía en instagram le han estado enviando mensajes cuestionando el por qué las ha dejado de seguir.

Justo por eso decidió revelar el motivo de esta decisión, por lo que fue el propio Eduin quien intentó explicar a sus seguidoras la razón para decidir esto. Pero antes que nada quiso revelar que no está culpando a ninguna de ellas de esta situación, sino que sólo evita futuros problemas.

“Mis niñas preciosas, no se enojen no estoy, no las voy a quemar (risas), las que me están diciendo que las dejé de seguir no hicieron nada malo, simplemente ya no quiero seguir a ninguna mujer, ya no quiero problemas”

EDUIN CAZ