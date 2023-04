El Napoli de Hirving Lozano no pudo cumplir y queda eliminado de la Champions League a manos del AC Milan

Con una primera ronda espectacular y con la chapa de ser el líder absoluto de la Serie A, el Napoli terminó cayendo en cuartos de final ante el AC Milan. El resultado final fue un empate a un gol, y sumado a la derrota en la ida, termina marginado de la UEFA Champions League. Hirving Lozano estuvo desde el banquillo de suplentes e ingresó al minuto 34 tras lesión del portugués Mario Rui.

Hubo una entrada polémica sobre Hirving Lozano y el juez principal decidió finalmente no sentenciar el lanzamiento desde el punto penal. Por otro lado el frances Mike Maignan detuvo un penal y fue una de las figuras del Milan como en el juego de ida.

MAGIC MIKE!



Mike Maignan shows up huge for Milan. 🧱 pic.twitter.com/AM5Bg1uoPj — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 18, 2023

Con este resultado, el equipo rossonero vuelve a una semifinal de UEFA Champions League tras 16 años de ausencia y el Napoli no pudo cumplir con el papel de favorito con el que llegó a la llave que enfrentaba a ambos equipos italianos.

La primera parte estuvo para cualquiera de los dos equipos y por el Napoli se mostraba peligroso Kvaratskhelia, sin embargo no lograba concretar para los dirigidos por Luciano Spaletti. El Milan también lo intentaba por intermedio del portugués Rafael Leao, pero el premio iba a venir antes de finalizar la primera mitad.

Fue el mundialista y goleador histórico de Francia, Olivier Giroud al minuto 43 que colocaba la ventaja del AC Milan ante el cuadro partenopeo y guiaba a su equipo de nuevo a las semifinales de la UEFA Champions League. THIS RUN FROM RAFAEL LEÃO TO SET UP OLIVER GIROUD. 😤 pic.twitter.com/BAcU8kdZe7— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 18, 2023

A pesar de que el Napoli lo siguió intentando, apenas lograron el empate por intermedio de Victor Osimhen y los rossoneros dejaban por fuera a la oncena partenopea que a pesar de que van a ganar la Serie A, ve como en tres partidos acumula dos derrotas y un empate jugando contra el AC Milan que terminó convirtiéndose en la “Bestia Negra” del equipo.

