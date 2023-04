Con Hirving Lozano en cancha, Napoli cayó por goleada en casa ante el AC Milan en la Serie A

Napoli abrió las puertas del Stadio Diego Armando Maradona para jugar ante el AC Milan por la Serie A, siendo una goleada escandalosa la que se llevó el líder 0-4 por parte del campeón defensor de Italia, gracias dos tantos de Rafael Leao, uno de Brahim Díaz y otro de Alexis Saelemaekers.

El primer tanto de la noche europea llegó al 17′, cuando Rafael Leao recibió un gran pase por parte de Brahim Díaz y entró al área para colgar el balón por encima de Alex Meret para anotar así su primer gol de su carrera ante en cuadro napolitano.

The skill from Brahim Díaz, the finish from Rafael Leão. 🤯

The reigning Serie A champs announce themselves at the Maradona in style. 🔥 pic.twitter.com/V7CA3Xx24q — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 2, 2023

Posteriormente, el 0-2 llegó al 25′, cuando Brahim Díaz tomó el balón dentro del área y tras un enganche hizo un remate que se desvió y terminó ingresando para así darle más tranquilidad al equipo.

17': 🅰️

25': ⚽️



TWO GOAL CONTRIBUTIONS IN 8 MINUTES. BRAHIM DÍAZ

IS SHOWING OUT AGAINST NAPOLI. 🔥 pic.twitter.com/VJcAtgx8DZ— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 2, 2023

Luego, durante los segundos 45′ minutos, Napoli hacía la tarea en busca de igualar las acciones. Sin embargo, Sandro Tonali recuperó cerca del área rival y filtró el balón para Rafael Leao, quien nuevamente ingresó de cara al arco y tras evitar a sus rivales lanzó un poderoso envío para así colocar el 0-3 y configurar la goleada al 59′. RAFAEL LEAO REMINDING NAPOLI WHY HE'S THE REIGNING SERIE A MVP. 😤



He silences the Maradona AND hits the griddy. 🕺 pic.twitter.com/YUCQdDEywj— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 2, 2023

Más adelante, el cuarto gol cayó. Alexis Saelemaekers tomó el balón dentro del área tras entrega de Davide Calabria y disparó para así darle un golpe más al equipo del delantero mexicano Hirving ‘Chucky’ Lozano, quien ingresó al 68′, justo después del 0-4 en contra de su equipo. ALEXIS SAELEMAEKERS SAID HE CAN DO THIS ALL BY HIMSELF. 🤯 pic.twitter.com/vkQ0rCZsxD— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 2, 2023

Con este marcador configurado, y pese a dos disparos del mexicano que no llegaron a crear muchos problemas, el Milan llegó a 51 puntos en el campeonato italiano, colocándose en la tercera casilla, cuatro puntos abajo del segundo Lazio.

Por su parte, pese a la derrota, Napoli sigue siendo líder en la Serie A con 71 unidades en 28 jornadas disputadas. El próximo duelo entre ambos equipos será en la UEFA Champions League, competencia en donde están en los cuartos de final.

