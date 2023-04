Lionel Messi y el peculiar atuendo con el que quiso pasar inadvertido en Euro Disney con Antonela Roccuzzo y sus hijos

Para Lionel Messi ya debe ser prácticamente imposible pasar desapercibido. Tal parece que sus fans podrían reconocerlo a kilómetros de distancia e, incluso, hasta con disfraz. Un ejemplo de ello es lo que sucedió este fin de semana, cuando el astro argentino decidió escaparse con su familia a Euro Disney, en París, y quiso despistar a sus fans con un atuendo peculiar, pero no lo logró.

El campeón del mundo y figura del París Saint-Germain viajó en compañía de Antonela Roccuzzo y sus hijos Ciro, Thiago y Mateo, además de su excompañero en el FC Barcelona Cesc Fábregas y su esposa Daniella Semaan, con la intención de desestresarse un poco de la situación futbolística por la que atraviesa el club francés.

Para ello quiso pasar inadvertido usando una chaqueta voluminosa con una capucha gigante y una gorra debajo de ella, probablemente con la intención de ocultar su rostro lo más posible y pasar unas horas sin contratiempos con su familia en ese lugar turístico.

Pero como demuestran varios videos y fotografías difundidos en redes sociales, la estrategia no le funcionó, ya que numerosos fans lo reconocieron y se acercaron a él para pedirle una foto o grabarlo en video. Lionel Messi quiso pasar desapercibido, pero no pudo 🤩⚽



El argentino visitó Euro Disney junto a su familia y su amigo Cesc Fábregas. El campeón del mundo intentó camuflarse con una capucha y lentes negros, pero los fanáticos lo reconociendo y no dudó en sacarse fotos. pic.twitter.com/Ib9d73qnEi— LA 100 (@la100fm) April 18, 2023

De cualquier forma, fiel a su personalidad tranquila y gentil, el delantero en todo momento se mostró atento con los seguidores y aguantó estoico el asedio durante todo su recorrido por el lugar. View this post on Instagram A post shared by MESSIROCCUZZOS (@messiroccuzzos)

