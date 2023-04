Se prepara un documental sobre la vida de Kanye West

Foto: Victor Boyko for Kenzo / Getty Images

La turbulenta vida personal y artística del rapper Kanye West será expuesta en el documental “We need to talk about Kanye”, que actualmente se filma bajo la dirección de Stefan Mattison y cuyo estreno está programado para finales de este año vía streaming.

El encargado de toda la investigación acerca de West es el periodista británico Mobeen Azhar, responsable de dos documentales sobre Britney Spears para BBC y de la serie “Santa Claus the serial killer”. Según declaraciones del productor Jeremy Lee a Variety Kanye está enterado de que se está haciendo un documental sobre su vida -centrado en la etapa de su muy breve carrera política y sus escándalos-, pero que no tiene ningún “control editorial” sobre el proyecto.

En los últimos años la carrera musical de Kanye West se ha visto empañada por diversos conflictos, como el enfrentamiento con su ahora ex esposa Kim Kardashian, sus abiertas críticas a otros miembros de la industria y sus recientes comentarios antisemitas que dieron como resultado la cancelación de muchos de sus proyectos como empresario, además de una baja considerable en el número de descargas de sus canciones.

