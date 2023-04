William Levy solicita a sus seguidores que no le regalen comida: “Me protejo mucho”

Muchos admiradores de algún famoso suelen mostrar su admiración y cariño hacia su artista favorito con obsequios como algún tipo de alimento, pero William Levy prefiere no recibirlo si se trata de esto último.

Recientemente el actor acudió al programa español “El Hormiguero” y admitió que le encanta que sus fanáticos le hagan regalos, pero siempre declina la comida.

“Es una cosa que le digo a las fans, si quieren regalarme algo, que no me regalen comida, por favor. Es que, yo no sé quién manda esas comidas y hay que cuidarse mucho”, aseguró.

William Levy revela por qué declina alimentos como regalo

William Levy reveló que una de las razones por las que rechaza las comidas que le obsequian sus admiradores es debido a que se cuida mucho, y desconoce cómo la preparan o los ingredientes que contiene.

“Una cosa es que yo me protejo mucho de no probar comidas porque en la comida puede meter cualquier cosa alguien que quiere hacer un daño y no sabes quién es y yo sí, lo que comida y esas cosas, yo si no meto la mano ahí. Manden otra cosa que no sea comida”, solicitó el actor cubano.

Te puede interesar:

–William Levy dedica emotivas palabras a Elizabeth Gutiérrez por su 44 años

–William Levy confiesa que en la serie ‘Montecristo’ interpreta el personaje “más complejo” de su carrera

–William Levy reveló que Andrés García le dijo quería que él protagonizara su bioserie