William Levy reveló que Andrés García le dijo quería que él protagonizara su bioserie

El galán de telenovelas William Levy reveló que hace tiempo tuvo una conversación con Andrés García sobre la protagonización de la serie biográfica del actor, quien murió el 4 de abril a sus 81 años.

Según una entrevista de Levy en el programa ‘El Gordo y La Flaca’, fue el propio García quien le pidió que protagonizara el proyecto.

“Tuve la oportunidad de hablar con él hace mucho tiempo. De hecho, comentó que, si había una serie, le gustaría que yo la hiciera”, confesó.

Las declaraciones del actor cubano coinciden con lo que dijo el dominicano al mismo programa en 2016. En aquel entonces, Andrés García comentó que le gustaría que William Levy interpretara su personaje en la bioserie.

“Trabajó conmigo, es buen muchacho. Desde que lo vi, dije este cab*** se parece a mí cuando era joven. Su manera de caminar, su físico va mucho. Lo que no le ayuda es la manera de hablar. Él tiene una manera de hablar donde se le nota mucho sus raíces”, dijo en ese momento.

Recientemente, Yolanda Garza, presunta propietaria de los derechos de la serie de la vida de Andrés García, dijo en entrevista con ‘De Primera Mano’ que, el actor había rechazado que fuera William Levy quien lo interpretara.

“Es real (no quería a Levy en el proyecto). En primer lugar, me decía, ‘No te adelantes, tenemos que hacer un casting muy especial. Tienes que checar que el actor que vaya a hacer mi personaje, olvídate que sea guapo, debe tener la misma sonrisa que tenga yo y que sea buen actor. Como director me voy a encargar de dirigir bien a quien vaya a hacer mi personaje'”, contó la productora respecto a lo que le dijo el fallecido histrión.

De igual manera, el recordado histrión no quería involucrar a su familia en la bioserie, según detalló Yolanda Garza, Por esa razón también rechazó que su hijo, Leonardo García, fuera el protagonista de su serie.

“Para mí, Yolanda Garza, es Leonardo García, entonces me dijo: ‘No, no quiero involucrar a nadie de mi familia en este proyecto. No quiero problemas y no me vuelvas a decir que quieres a Leonardo García'”, Comentó Garza.

Hasta el momento se desconoce si el proyecto sigue en pie tras la muerte de Andrés García.

