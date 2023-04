Maribel Guardia aseguró que Andrés García le confesó que “tenía 17 hijos”

Luego de la muerte Andrés García el pasado 4 de abril, Maribel Guardia hizo una revelación sobre la vida privada del actor muy importante. Según las declaraciones, el dominicano de 81 años no tuvo solo tres hijos, sino al menos 17.

La actriz y cantante, quien compartió en varios proyectos con el histrión, aseguró que hace más de 30 años conoció que de la existencia de esos hijos porque él mismo se lo confesó, pero afirmó que desconoce qué sucedió con todos ellos porque con el tiempo solo ha escuchado hablar de tres.

“Andrés era muy cálido, en esa época supe que tenía 17 hijos, porque él me lo dijo. Y cuando fuimos a República Dominicana tenía una hija ahí que yo la conocí también, pero no sé qué pasó con todos esos hijos y al final no sé qué pasó con los años porque quedaron solamente Andrés, Leonardo y Andrea”, dijo Maribel Guardia.

El propio actor reconoció en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en enero de 2021 que sí supo de la existencia de su hija Michelle, a quien conoció cuando ella ya era adulta.

“Michelle se llama… Está en Zihuatanejo (…) La he visto dos o tres veces y me habla de vez en cuando”, dijo Andrés García.

En octubre de 2022, Lyn May destapó que presuntamente el actor tuvo un hijo llamado Eric con la vedette Melina May. “Ella tuvo un hijo y es igualito a él, el muchacho. Está muy guapo, trabaja en la ANDA”, desveló Lyn May.

Sobre ese supuesto hijo, Andrés García nunca confirmó o desmintió la información. Tras su deceso, Eric, indicó al show ‘Chisme no like’ que no le interesaba hablar sobre la muerte de su presunto padre.

“De eso (su muerte) no me interesa hablar”, dijo el hijo de Melina May.

El actor que padeció una cirrosis hepática durante los últimos meses de su vida a consecuencia de una vida llena de excesos reveló en 2022 que nunca pudo ser un hombre fiel en una relación y que por esa razón se producían sus separaciones. En su último tiempo de vida, estuvo distanciado de sus hijos reconocidos.

