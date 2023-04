Leonardo García publica mensaje para su papá Andrés García en Instagram: “Jefe, llegó el día”

El día de ayer, uno de los tres hijos de Andrés García, Leonardo García, llegó al funeral de su papá en la casa de Margarita Portillo en Acapulco. Ahí habló con la prensa y sobre el distanciamiento y también el amor a su papá. Sin embargo, no había hecho ninguna publicación en Instagram hasta la noche.

“Jefe, llegó el día que partiste. Me da gusto que ya estás descansando, ya te hacia falta. Estoy agradecido por cada minuto, cada momento, y cada recuerdo que viví contigo y siempre fuiste mi inspiración. Por ahora, no tengo palabras para expresar el dolor y la inmensa falta que me haces, pero llevo conmigo siempre tu legado, tus palabras, tus enseñanzas y todo lo que dejaste en mi. Siempre estarás conmigo papá y sé que algún día nos encontraremos, hasta entonces vuela alto como siempre lo has hecho. Te mando un abrazo fuerte hasta el cielo. Descansa en paz”, fueron las palabras de Leonardo García para despedir a su papá Andrés García en Instagram.

El también actor estuvo al lado de Margarita Portillo. Llegó a la vivienda en Acapulco junto a su mamá Sandra Vale, quien dijo en Venteando que se sentía muy triste pues, apesar que siempre había dejado claro que Andrés fue muy mal esposo, fue también el mejor amigo para ella. Fruto de esa relación nacieron sus hijos Andrés García Jr. y Leonardo García. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

Andrés García Jr. no puedo viajar al funeral de su papá. Leonardo explicó que, por estar al mando de una gran casa de joyería y ante los conatos de falsas muertes que se dieron en el pasado a través de la prensa, no tomó las previsiones para estar ahí a tiempo. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

Según la esposa de Andrés García, Margarita, este hijo del actor le habría dicho cosas horribles. No dio detalles, pero dejó claro que la conversación entre ellos no se dio en buenos términos. Leonardo, aunque también su momento hizo fuertes declaraciones sobre la señora, se le vio educado y tranquilo. View this post on Instagram A post shared by Univision (@univision)

En cuanto a Andrea García, ayer dio unas declaraciones desde una alfombra roja. Dijo que esperaba a que le dieran la dirección para ir la funeral de su papá. También que estuvo llamando los últimos días y que le fue imposible comunicarse. View this post on Instagram A post shared by Hoy Día (@hoydia)

Según Margarita Portillo, el actor no habría querido hablar con su hija ni reconciliarse con él. Hace un tiempo, el mismo dijo que ella lo había señalado de acoso sexual y eso generó un quiebre en la relación. Aún así, Andrea también le dejó un mensaje a su papá en Instagram. View this post on Instagram A post shared by Andrea Garcia (@realandreagarcia)

Andrés García murió a los 81 años después de presentar un cuadro agravado de cirrosis hepática y varias complicaciones posteriores de salud como una neumonía y una caída. Sus cenizas serán regadas en la playa privada que tiene en El Castillo. View this post on Instagram A post shared by Raul De Molina (@rauldemolina)

