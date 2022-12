Leonardo García asegura que Andrés García no tiene perdón de Dios por sus acusaciones infundadas

El veterano actor Andrés García y su familia consanguínea continúan despedazándose mediante las declaraciones que constantemente emiten a la prensa y en redes sociales con respecto a quién está manipulando la situación para tratar de quedarse con los cerca de $10,000,000 de dólares que conforman el patrimonio del protagonista de cerca de 70 películas durante las cuatro décadas en que estuvo vigente.

Hace un par de días, en un intento de limpiar la imagen de su actual pareja, Margarita Portillo, a quien se le señala de estar vaciándole las cuentas bancarias al histrión dominicano y además drogarlo, desde la cama donde se encuentra postrado, el hombre de 81 años no sólo salió en su defensa, sino que además responsabilizó a Sandra Vale, madre de sus hijos Andrés y Leonardo, de surtirlos de drogas para que le den rienda a sus adicciones.

“Están sacando una serie de chismes para perjudicar a mi familia actual. Soy un hombre que siempre he hablado con la verdad, a mí nadie me tiene que proporcionar droga y Andrés López Portillo mucho menos, pues él no anda en eso. Las drogas se las proporciona a sus propios hijos, Sandy, su mamá. Esa es la verdad y no hay más vuelta que darle”, enfatizó.

En respuesta, Leonardo García Vale utilizó su cuenta en Instagram para expresar la indignación que le causan las declaraciones de su moribundo progenitor.

“Es una tristeza que el señor Andrés se exprese así de una mujer. Primero quiso matar a Roberto Palazuelos, luego a mí no me bajo de cretino, de mal hijo y puros insultos de su parte. Y ahora esto, hablando mal de mi señora madre cuando ella siempre lo ha cuidado durante 60 años”, indicó.

El actor además expresó sentirse avergonzado por que continúen saliendo tantas injurias de la boca de quien le diera la vida hace 49 años.

“Ya no quiero hablar más este tema, no voy a entrar a este circo de un hombre poco caballeroso hablando así de una dama. Este es el resultado de un hombre y una persona narcisista como mi padre”, enfatizó.

La salud de Andrés García luce tan mermada que los médicos se encuentan imposibilitados de restablecerla y conforme se empeore su condición es muy probable que la disputa por su herencia, tarde o temprano, irá a parar a tribunales bajo el argumento de despojo a un hombre cuya capacidad mental desde hace tiempo está en tela de juicio.

