Lili Estefan y Raúl de Molina se despiden de Andrés García a través de Instagram

El mundo del entretenimiento sigue conmocionado por la muerte de Andrés García. Aunque se sabía que el actor estaba teniendo serios deterioros de salud y que sus últimos días estaban cerca, no ha dejado de ser una lamentable noticia para todos. Raúl de Molina y Lili Estefan fueron unos de los que le dedicaron un sentido adiós.

A través de sus cuentas de Instagram, los conductores del show de Univision, El Gordo y La Flaca se despidieron del que fue uno de los actores más importantes no sólo en México sino en la televisión hispana en los Estados Unidos También, Andrés García. Raúl de Molina además hizo pública una foto que le tomó cuando aún se dedicaba al fotoperiodismo. View this post on Instagram A post shared by Raul De Molina (@rauldemolina)

“Siempre lo recordaré por el cariño y amistad que me brindó desde que comenzó mi carrera en televisión. En los años cuando llegue a Telemundo fue donde conocí a Andrés García y lo entrevistaba cada dos semanas. Esta foto se la tome en Veracruz donde comenzó a filmar la novela “El Peñón del Amaranto” de Víctor Hugo O’Farril alrededor del año 1993 y se enojó con la producción y como buen Andrés se fue del proyecto. Desde ese momento nos hicimos amigos. Sus historias eran únicas y siempre me decía “Gordo” yo inventé la buena televisión en español. Los años en que no parábamos de hablar de cuántos hijos verdaderamente tenía, viví también la construcción del Castillo que se convirtió en su casa en México y el gran amor que le tenía a la ciudad de Acapulco, donde comenzó como lanchero. Nació en República Dominicana, pero hizo toda su carrera en el país Azteca y hoy al enterarme de su fallecimiento sólo puedo decir “Andrés, como tú no hubo nadie , ahora, ni nunca más” Te recordaré toda mi vida y gracias por decir siempre las cosas como son y gracias por todo lo que aprendí de ti, Maestro. Que Viva para siempre #AndresGarcia dentro de nuestros corazones”, fue parte de los escribió el compañero de Lili Estefan ,quien no se quedó atrás en un sentimiento. View this post on Instagram A post shared by Lili Estefan (@liliestefan)

“Estas fotos tienen 34 años y para mí son muy especiales!!! La primera vez que conocí al actor Andrés García en el año #1989 este Galán de galanes estaba en su mejor momento! Siempre te recordaré con mucho cariño mi querido Andrés. Gracias por estas memorias y muchas másssss que llegaron años después y mi pésame para sus hijos y su esposa Margarita (Portillo) que pasó más de dos décadas junto al último actor que nos quedaba de la época de ORO del cine mexicano. Descansa en Paz #AndresGarcia”.

No hay duda que en los más de 20 años que tiene El Gordo y La Flaca al año aire, Lili Estefan y Raúl de Molina se pasearon por todas las épocas de Andrés García en sus logros y también en sus escándalos. A pesar de los mismos, la gran mayoría de los artistas y fans le han dedicado palabras de amor y han hablado del carisma de “El Consentido de Dios“.

Andrés García murió hace dos días en la casa de su esposa en Acapulco. Está siendo velado y su cuerpo será cremado. Las cenizas se esparcirán atrás en su mansión El Castillo en la misma zona.

