Hijo de Andrés García, Leonardo, llega al funeral y rompe el silencio: “El amor siempre estuvo”

A pesar de las diferencias que tuvo Andrés García con sus hijos, eso no fue impedimento para que Leonardo García, el único que se encuentra en México asistiera a darle el último adiós a su padre en compañía de su mamá, Sandra Vale.

Al bajar del auto, Leonardo García fue interrogado por la prensa sobre cómo tomó la noticia de la muerte de Andrés García: “Ya lo veíamos venir desde hace algunos años. Yo creo que fue lo mejor porque él ya estaba sufriendo mucho. Ya él la estaba pasando muy mal. Me llegaba a decir que él ya se quería ir”.

Leonardo detalló lo que también el actor decía en sus últimas intervenciones en las redes sociales y algunas entrevistas: estaba cansado de sentirse mal. Por supuesto, la pregunta de si Andrés García murió sin una reconciliación con sus hijos no se hizo esperar. View this post on Instagram A post shared by Andrés García (@andresgarciatvoficial)

“Es que ya no podía hablar él. Le mandé a dar unos mensajes y se los dieron. El amor siempre existió. Él era de carácter fuerte. Yo también. Pero el amor siempre estuvo, está y seguirá”, sentenció el también actor mexicana sobre la complicada relación que tuvo algún tiempo con su papá.

En cuanto a si se arrepiente de no haber podido encontrarse antes con García para despedirse aseguró: “De alguna forma estamos conectados y él sabe… De alguna forma se fue en paz y yo también estoy en paz“.

De su hermano Andrés dijo que, por manejar una cadena de joyería demasiado grande e importante, no puede dejar el trabajo y volar a México. Como ya habían recibido noticias falsas de la muerte de Andrés García en el pasado, no suo tomar la decisión de viajar a tiempo.

Leonardo García fue contundente al decir que su papá estaba cansando de su deterioro físico y que anhelaba poder irse: “Él me decía algunos meses atrás: -Yo me quiero ir”. Aquí les dejamos un video muy divertido que publicó el desaparecido actor junto a su hijo y su ex esposa, Sandra Vale hace casi un año atrás.

