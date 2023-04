Viuda de Andrés García confiesa por qué los hijos del actor no irán al funeral | VIDEO

Andrés García pereció a los 81 años de edad. Y según lo que han relatado diversos medios en México, habría dejado algunos pendientes. Entre ellos reconciliarse con sus hijos.

Por ello, según lo que relató la viuda del actor, Margarita Portillo, no está contemplado que sus hijos Andrea y Andrés García Jr asistan al funeral que se está realizando en su casa.

Portillo dio a conocer qué fue lo que le dijeron los hijos del protagonista de “Pedro Navaja” cuando les pidió reunirse con él, días antes de su muerte.

Tras confirmar el fallecimiento del galán de cine y televisión a los 81 años de edad, Margarita se encontró con la prensa en el funeral que se realizó a su marido en Acapulco, México, donde reveló cómo quedó la situación con los hijos de su difunto esposo.

La esposa de quien protagonizó la famosa película “Pedro Navajas”, aclaró que fue ella la que convenció a Andrés de reunirse con sus hijos, sin embargo, no todos aceptaron y dio a conocer los motivos.

Después de que los medios reportaran que Leonardo García ya se encuentra en el puerto de Guerrero para acudir al funeral de su padre, Margarita Portillo indicó que no le negará la entrada al actor de 50 años, quien hace algunos meses la culpó de alejarlo de su progenitor.

Sin embargo, surgió la duda sobre la presencia de Andrea y Andrés, quienes supuestamente habían adelantado que no podían acudir, la primera por compromisos laborales y el segundo por un viaje a Italia.

En el caso de Andrés García Jr. la viuda del actor aseguró que miente, porque desde que la contacto para que pudiera ir a ver a su padre, éste le indicó que no quería, diciéndole “cosas muy feas”, las cuales prefirió omitir.

“No voy a decir más. Tanto como ofenderme no, pero se ofende a él más con las cosas que me dijo, pero no tenía intención de venir a ver a su papá. Y cuando digo cosas feas, (eran) en referencia a su papá”

Mientras que, con respecto a la única hija del actor, Andrea García, esta señaló que fue el propio Andrés García el que no quiso verla, pues cuando estaba a unos días de fallecer, le preguntó si quería hablar con ella y su respuesta fue negativa.

Portillo relató que sabía que la única hija del protagonista de “Mujeres engañadas” quería contactar con su padre, pero que él se negó.