Expeleadora de la UFC revela que sufrió abuso sexual durante años por parte de su padre

Kay Hansen, expeleadora de la UFC, reveló en sus redes sociales que fue víctima de abuso sexual cuando era adolescente por parte de su padre durante años. La estadounidense también explicó que las artes marciales mixtas se convirtieron en una especie de salida que la ayudó a reescribir su historia.

La actual luchadora de Invicta FC dio a conocer su historia en un seriado llamado ‘Diario’, que produce su nueva casa de MMA, y aprovechó para expresar que este fue un gran paso para ella como persona y espera inspirar a otras víctimas que han pasado por situaciones similares.

“Mi éxito y mis luchas han sido el centro de atención durante muchos años, pero todos tienen una historia detrás de escena. Fui violada y abusada sexualmente por mi padre cuando era adolescente durante años. Pelear y entrenar eran mi salida, y la única forma de realidad sobre la que tenía control”, escribió.

Kay Hansen, quien compite en la división de peso paja (115 lb), también indicó que nunca habló de este tema anteriormente por miedo y recalcó que aunque el abuso sexual es muy común, siempre lo ocultan.

“Nunca hablé sobre el abuso que sufrí por temor a las repercusiones. No cuento mi historia para que la gente me conozca, sino para usar el cañón que me ha dado el deporte para animar a alguien que está o ha estado en una situación similar. El abuso sexual es muy común, pero siempre se oculta debajo de la alfombra. No tienes que pasar por esto solo. Mereces paz y justicia. Siempre hay luz al final del túnel. Tengo la suerte de haberlo logrado y de tener la oportunidad de crear y reescribir mi propia historia y reparar lo que no rompí. Dicho esto, estoy extremadamente feliz con la forma en que se abordó y armó este documental. Gracias a todos los que participaron”, finalizó.

Kay Hansen, de 23 años, firmó con Invicta en 2022 después de su salida de la UFC. La luchadora, que se está recuperando de una lesión, cuenta con registro de siete victorias y seis derrotas como profesional.

