Jeff Molina anunció que es bisexual tras la filtración de un video privado y revoluciona la UFC

Jeff Molina se vio en la obligación de revelar públicamente su preferencia sexual debido a la filtración de un video privado que circuló en las redes sociales el pasado jueves. Ahora, el peleador de la UFC confesó ser bisexual a través de un comunicado en Twitter.

Fue el pasado viernes cuando el luchador colgó par de imágenes con la misiva donde anuncia que esta forma no es la que le hubiese gustado para informar sobre un asunto de su vida personal.

“No es la forma en que quería hacer esto, pero me quitaron la oportunidad de hacerlo cuando estaba listo (…) he tratado de mantener mi vida amorosa privada de las redes sociales. Quería ser conocido por mis habilidades y por lo que he dedicado los últimos 11 años de mi vida… y no como ‘el peleador bi de UFC’ que estoy seguro se traduciría como ‘peleador gay de UFC'”, escribió el peleador de sangre colombiana.

Molina es el primer peleador masculino de UFC en decir que es parte de la comunidad LGBTQ+. No obstante, no fue el primero de la UFC, pues la brasileña Amanda Nunes, se declaró homosexual hace unos años. Actualmente es pareja de otra luchadora como Nina Ansaroff, con quien contrajo matrimonio y tienen una niña.

La UFC cuenta con otros casos como Tecia Torres y su novia es Rachel Pennington o Liz Carmouche, quien causó cierta controversia en su momento por revelar su orientación sexual antes una pelea ante la mítica Ronda Rousey en el 2013.

El estadounidense de 25 años posee un récord de 11 ganados y dos perdidos en MMA (Artes Marciales Mixtas) y 3-0 en UFC en la categoría de pesos mosca. Molina está fuera de la actividad actualmente debido a una suspensión de la Comisión Atlética del Estado de Nevada (NSAC). ¿El motivo? Estar involucrado en un supuesto esquema de apuestas con su entrenador James Krause.

