Manchester City clasificó a las semifinales de la Champions League y jugarán ante el Real Madrid

Erling Haaland falló un penal y posteriormente anotó en lo que terminó en empate entre el Manchester City ante el Bayern de Múnich para así avanzar a las semifinales de la UEFA Champions League, con un global de 4-1, instancia en donde se medirá ante el Real Madrid, máximo ganador de la competencia y que venció al Chelsea en su llave.

Con mucha velocidad y ritmo de juego, Manchester City y Bayern de Múnich empezaron su partido de vuelta de la UEFA Champions League, y aunque tuvieron muchas oportunidades de marcar, la primera jugada clara fue un pique de Erling Haaland, quien dejó atrás a Dayot Upamecano y no tuvo más remedio de derribarlo. Sin embargo, el VAR terminó cancelando toda la jugada y salvó al central quien había visto la roja al 19′.

A lucky escape for Bayern as an offside against Haaland prevents a red for Upamecano. 😅 pic.twitter.com/bjGZ3iUUtB — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 19, 2023

No obstante, la actuación de Upamecano no quedó ahí, pues posteriormente el central se interpuso en un remate rival, y aunque al principio tenía los brazos atrás, luego los despegó y el balón terminó impactando en su humanidad. Como resultado, un penal fue entregado a Erling Haaland, delantero que extrañamente falló de cara al gol y dejó el marcador igualado a cero en 37 minutos. Erling Haaland is human! 😱 pic.twitter.com/UJMHqffVE7— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 19, 2023

Sin embargo, en la desastrosa noche de Upamecano hubo un nuevo capitulo. El central se quedó sentado tras un enganche de Haaland, quien tras esquivar la marca del defensor ingresó al área y lanzó un poderoso remate para así agitar las redes y sentenciar el global 4-0 a favor del City. Erling Haaland punishes Bayern Munich and he has his 35th Champions League goal. 💥 pic.twitter.com/6HnLkAMAYn— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 19, 2023

La fortuna cambio un poco al final del equipo local, pues tras revisar en el VAR, el árbitro vio una mano que terminó en penal. Joshua Kimmich tomó el balón y desde el manchón penal disparó al centro del arco para así igualar las acciones en el partido, aunque la serie ya estaba más que definida.

Sigue leyendo

. Carlo Ancelotti busca rival para la final de la Champions League y le gustaría enfrentar a su ex equipo

. Técnico del Napoli se quejó por una falta recibida por Hirving Lozano en la eliminación de Champions League

. Memes se burlan de Hirving Lozano y del Napoli tras su eliminación de la UEFA Champions League