Técnico del Napoli se quejó por una falta recibida por Hirving Lozano en la eliminación de Champions League

El italiano Luciano Spalletti entrenador del Napoli demostró toda su furia contra el arbitraje del partido de ida y con el penalti no señalado de este miércoles que terminó en su eliminación de la UEFA Champions League a manos del AC Milan.

“Antes que nada, felicito al rival por la clasificación. En dos partidos sacaron el máximo beneficio y eso es síntoma de un equipo maduro, formado por jugadores que saben acelerar y defender colectivamente”, declaró a Mediaset nada más finalizar el encuentro el entrenador italiano.

“El arbitraje del partido de ida no solo lo discuto yo, estábamos todos de acuerdo menos los de la camiseta ‘rossonera’. Hoy hay un penalti clarísimo sobre Lozano, se le gira el tobillo ante la intervención de Leao, se ve muy bien. No se puede fallar en el Var”, atizó el técnico ‘azzurro’ excusando así la eliminación de su equipo.

“Esto no es contacto, es un golpe. No quiero dar la razón a los que dicen que nos escudamos en algo, no es así. Pero este penalti es claro”, añadió el estratega cuando se le cuestionó sobre la eliminación de su equipo de la competencia más importante a nivel de clubes en Europa.

Para finalizar, tras la queja, Spalletti, felicitó también a los suyos por un partido que no sentencia una temporada que será histórica en caso de certificar el ‘Scudetto’, situación que está a la vuelta de la esquina gracias a la gran cantidad de puntos que posee de ventaja en el torneo doméstico.

“Quiero felicitar también a mi equipo, hemos jugado a un nivel muy alto en la Champions League, incluso esta noche para mí el partido ha sido excelente. Hemos pagado la ingenuidad de algunos momentos y la inexperiencia en la lectura del partido en otros”, señaló.

“Llegamos con varios jugadores sin aliento tras el descanso. Osimhen que se recuperó en la última semana ha estado veinte días de baja”, apuntó el estratega.

Además, comentó los errores que condenaron a su equipo en la eliminatoria: “Es cierto que han fallado un penalti, pero era evitable por el desarrollo de la acción, al igual que el gol. Estábamos en completo equilibrio, con la posesión del balón, y luego en cambio dimos la oportunidad de volcarlo todo, no estuvimos tan bien en el área como los ‘rossoneri'”, sentenció el ahora estratega del equipo napolitano que buscará sellar su campeonato.

