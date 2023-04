Miley Cyrus luce su tonificado cuerpo en traje de baño de corte alto

Siempre dispuesta a complacer a sus fans, Miley Cyrus publicó en su cuenta de Instagram una imagen que la muestra luciendo su tonificado cuerpo al usar un ajustado traje de baño blanco de corte alto. La foto (que lleva más de un millón de likes) fue tomada durante las sesiones para su reciente álbum Endless summer vacation.

La cantante de 30 años le prometió a sus fans que por cada semana que su exitoso sencillo “Flowers” ocupara el número 1 ella compartiría en esa red social fotos inéditas, y lo ha cumplido. Hace algunas semanas se dejó ver en un evento celebrado en Los Ángeles luciendo un vestido de escote asímétrico y con cadenas diseñado por Donatella Versace, a quien conoce desde hace tiempo.

Desliza para ver todas las fotos

Actualmente Miley Cyrus promociona “Backyard sessions”, un documental en el que interpreta varias canciones y que ya está disponible en la plataforma Disney+. Al ser entrevistada para ese programa especial ella comentó: “He estado llamando a este álbum “el zapato de Cenicienta”, porque se adapta perfectamente, y se siente como si fuera totalmente mío”. View this post on Instagram A post shared by Miley Cyrus (@mileycyrus)

