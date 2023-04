Tesoro oculto: hallan inmenso arrecife de coral virgen en reserva marina de Galápagos

Un prístino arrecife de coralfue descubierto entre los 400 y 600 metros de profundidad en la reserva marina del archipiélago ecuatoriano de Galápagos, lo que resulta “excepcional” para esa superficie, informó el lunes el Parque Nacional Galápagos (PNG).

Señaló que una expedición científica, en la que participa la ONG Fundación Charles Darwin (FCD), halló el arrecife coralino en la cima de un monte submarino no cartografiado en la parte central de Galápagos, cuya estructura tiene más del 50% de coral vivo.

#BreakingNews: During recent #HOVAlvin dives, an international team of scientists aboard #RVAtlantis found previously unknown deep-water coral reefs in waters near the Galápagos Islands. #NSFfunded Read more: https://t.co/Rn2MFoOthy pic.twitter.com/EqrMngSdWd

— Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) (@WHOI) April 17, 2023