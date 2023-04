Además del nocaut, Gervonta Davis y Ryan García prometen mandíbulas rotas en su cara a cara dos días antes de su pelea

Gervonta Davis y Ryan García dijeron hace unos días que acabaran rápido con su compromiso del próximo 22 de abril y que verán a su rival en la lona antes de que terminen los 12 asaltos de la pelea que se celebrará en Las Vegas. Hoy, a dos días del evento que esperan con ansias los fans del boxeo, Tank y Kingry confirmaron lo dicho y agregaron que no sólo mandarán a dormir al oponente, sino que romperán su mandíbula.

En la última conferencia de prensa antes de la función, ambos peleadores se vieron las caras antes de subir al ring y, aunque el evento transcurrió con cierta tranquilidad, las voces de los pugilistas subieron de tono y se lanzaron continuas amenazas.

“Te toco la mandíbula, te digo, te vas a dormir. Te lo prometo. Probablemente te la romperé, de hecho”, le anticipó Davis a García.

Inmediatamente después, agregó que será un espectáculo que ninguno de sus seres queridos querrá ver, por lo que le sugirió que no los llevara.

“Ni siquiera traigas a tu madre o a tu hija”, dijo. “No los traigas. Te lo estoy advirtiendo”, expresó.

Por su parte, el pugilista californiano de raíces mexicanas pronóstico lo mismo, asegurando que un gancho sería suficiente para romper la mandíbula de “Tank.

“Sólo necesito conectar un golpe, sólo uno. Este, el gancho izquierdo. Créeme”, dijo. “Cuando te toque te vas a dormir. Siento que voy a romperte la mandíbula con un gancho. Acabo de verte en el suelo con la mandíbula rota”, complementó.

“Kingry” también aprovechó el micrófono para recriminarle a Davis que no ha jugado limpio: “Buscaste hacer de todo para evitar esta pelea y no lo lograste. Peso pactado, pusiste cláusula de rehidratación y no pudiste”, recordó.

Posteriormente vino el cara a cara, donde siguieron con la guerra de declaraciones, pero no los dejaron que se acercaran demasiado, quizá para evitar que hubiera un adelanto de lo que veremos el 22 de abril en la T-Mobile Arena. War of words before @Gervontaa & @RyanGarcia do battle on Saturday night. #DavisGarcia: https://t.co/HONDZDXW5g pic.twitter.com/nZbV88eez9— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) April 20, 2023

Ambos peleadores llegarán invictos a la batalla pactada en las 136 libras, por lo que uno probará la derrota por primera vez. El récord actual de Gervonta Davis es de 28-0 y 26 KO’s, mientras que el de Ryan García es de 23-0 con 19 KO’s.

Sigue leyendo:

· Gervonta Davis asegura que noqueará a Ryan García: “compren palomitas”

· Óscar de la Hoya asegura que el ganador de Ryan García vs. Gervonta Davis será “El nuevo rey del boxeo”

· Teófimo López le aconseja a Ryan García que no intercambie golpes con Gervonta Davis si quiere ganar