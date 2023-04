Cohete Starship de SpaceX explota en el aire poco después de realizar exitoso despegue

Después de realizar un exitoso despegue, el gran cohete Starship de la empresa SpaceX explotó en el aire a los pocos minutos de haber iniciado su vuelo de prueba sin tripulación.

El cohete ‘Starship’ de Elon Musk explota minutos después del despegue https://t.co/eSn3JjukNy pic.twitter.com/N0N5CCN3tx — EL PAÍS (@el_pais) April 20, 2023

Aunque los ingenieros de la compañía del magnate Elon Musk señalaron que daban por buena la prueba, aún se desconocen los motivos precisos que llevaron al desplome del cohete que no alcanzó a ponerse en órbita.

“Como si la prueba de vuelo no fuera lo suficientemente emocionante, Starship experimentó un rápido desmontaje no programado antes de la separación de la etapa“, señaló la compañía a través de sus redes sociales. As if the flight test was not exciting enough, Starship experienced a rapid unscheduled disassembly before stage separation— SpaceX (@SpaceX) April 20, 2023

Fue la mañana de este jueves 20 de abril que el gran cohete Starship despegó desde su base en la costa de Texas, Estados Unidos, para su primer vuelo de prueba, que tiene como misión de futuro próximo llevar al hombre a la Luna y Marte. Liftoff of Starship! pic.twitter.com/4t8mRP37Gp— SpaceX (@SpaceX) April 20, 2023

