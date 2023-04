Eduin Caz de Grupo Firme baila sensual para sus fans sin camisa y revela el motivo | VIDEO

Eduin Caz quien es vocalista de Grupo Firme parece que anda más desatado que de costumbre después de su separación de su esposa Daisy Anahy. Pues esta vez decidió hacer un baile súper sensual a sus fanáticas que lo publicó en redes sociales.

Una vez más se vio envuelto en el escándalo el apodado “Machín”, quien presumió con sus más de 8 millones de seguidores sus mejores movimientos y más sensuales.

Pues el famoso cantante usó su cuenta de Instagram para subir un video en el que se aprecian sus sensuales movimientos arriba del escenario.

Fue en su perfil oficial donde publicó una grabación el cantante de “Ya Supérame” en la que está sobre uno de los escenarios a los que llevan el tour “Hay que conectarla”, el cantante está enfundado en un pantalón rojo de cuero, pero sin playera por lo que deja ver su cuerpo y todos los tatuajes que lleva en el pecho y en los brazos.

“Para agarrarte así my love. Ya más de 1 millón de vistas en YouTube”, fue lo que escribió Eduin Caz en la descripción del video, palabras con las que hace referencia a uno de los nuevos proyectos musicales que recientemente dieron a conocer.

Ante esto, sus fans dividieron sus comentarios al respecto. Pues algunos lo tomaron a broma, así como un momento divertido su inesperado comportamiento.

Mientras que otros no estuvieron de acuerdo con las actitudes de la estrella, por lo que lo tacharon de irrespetuoso y mencionaron que otras figuras del medio nunca hicieron algo así.

“Nunca mire a Chente Fernández haciendo estos desfiguros, pero me imagino y me estoy cagando de risa”, “Ya no hay artistas puro payaso y todos” y “ay nooo que Bárbaro ya te hace daño tanta loquera, es demás tanto circo”, son algunas de las opiniones que se leen.

